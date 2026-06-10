Exportadores de Ecuador se reúnen con compradores de Perú para crear alianzas comerciales

El encuentro, organizado por el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones ecuatoriano (PRO ECUADOR), inició el martes como un espacio para "acercar la oferta exportable nacional a compradores estratégicos de la región y fomentar la creación de alianzas comerciales de largo plazo", informó este miércoles el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
La iniciativa reúne a representantes de Tiendas Mass Perú – Grupo Intercorp, una cadena líder de 'hard discount' en ese país, con empresas ecuatorianas que buscan ampliar su presencia internacional, diversificar sus mercados de destino y posicionar sus productos en nuevos canales de comercialización.
Más de 60 empresas de Ecuador participan en el encuentro, que, de acuerdo a la cartera de Estado, busca fortalecer los vínculos comerciales entre Ecuador y Perú, y generar nuevas oportunidades para la internacionalización de la oferta exportable nacional.
Los compradores peruanos pertenecen a los sectores de los alimentos procesados, bebidas, productos de limpieza, cuidado personal, lácteos y otros productos de consumo masivo.
"Este encuentro constituye una valiosa plataforma para promover la calidad, competitividad e innovación de la oferta ecuatoriana", señaló el Ministerio ecuatoriano.