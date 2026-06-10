Finlandia y Kenia firman acuerdos de cooperación en educación, tecnología y medioambiente

Ruto se reunió en el Palacio Presidencial con el presidente finlandés, Alexander Stubb, con quien abordó las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países, la cooperación en el ámbito internacional y la reforma del sistema multilateral.

En el ámbito de la educación, los dos países firmaron un acuerdo de cooperación sobre formación técnica y profesional, desarrollo del profesorado, aprendizaje basado en competencias e innovación educativa.

"Kenia seguirá extrayendo valiosas lecciones del sistema educativo finlandés, reconocido a nivel mundial, a medida que avanzamos en nuestra educación y formación basadas en competencias", afirmó Ruto en una rueda de prensa conjunta.

Los dos países firmaron también un memorando de entendimiento sobre digitalización e innovación para profundizar la cooperación en materia de servicios públicos digitales, conectividad segura, ecosistemas de innovación, tecnologías emergentes y transformación digital.

El tercero de los acuerdos bilaterales gira en torno a la economía circular, la bioeconomía y el cambio climático, con el objetivo de reforzar la colaboración en materia de sostenibilidad medioambiental y resiliencia climática.

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El presidente finlandés, por su parte, destacó que Kenia es un actor activo e influyente en la promoción de la estabilidad y el desarrollo económico, tanto a nivel regional como mundial, y calificó al país como "una potencia intermedia cuya voz debe ser escuchada en todo el mundo".

"A nivel global, tenemos mucho por hacer juntos. Ambos defendemos firmemente el multilateralismo y el orden internacional basado en normas y ambos trabajamos para que la lucha contra el cambio climático ocupe un lugar más destacado en la agenda mundial", dijo Stubb.

A su juicio, Finlandia y Kenia comparten también la visión de unas Naciones Unidas más fuertes, más eficaces y que reflejen la realidad del mundo actual, lo que, en su opinión, también debe traducirse en una mayor presencia del continente africano.

Stubb defendió que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían duplicarse para reflejar la influencia creciente del Sur Global y se debería añadir al menos a un país latinoamericano, dos africanos y dos asiáticos.

Ruto, por su parte, dijo que es necesario un cambio de paradigma en la forma en la que se percibe a África, pasando de poner el foco en retos como el colonialismo y la ayuda al desarrollo a reconocer los activos del continente, como los recursos naturales y las tierras cultivables.

Por ello, destacó la importancia de una arquitectura financiera internacional justa y una mayor representación de las naciones africanas en los organismos internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A su juicio, el hecho de que 1.500 millones de personas que viven en los 54 países africanos no estén representadas ni tengan voz en el Consejo de Seguridad de la ONU socava por completo la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas.