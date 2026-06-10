Identifican la construcción más antigua documentada en Villa Adriana (Italia)

Este sector se levanta sobre la conocida como villa republicana, un edificio preexistente que ofrece información para comprender la ocupación del lugar antes de la gran residencia imperial construida por el emperador Adriano, según informó la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, en España, que participa en la excavación.

Esta institución académica desarrolló estos trabajos en abril y mayo en el marco del proyecto de investigación que mantiene en coordinación con el Istituto di Villa Adriana e Villa d'Este desde 2003 en este enclave Patrimonio Mundial de la Unesco.

El equipo investigador, dirigido por el profesor de la UPO Rafael Hidalgo, centró esta campaña en uno de los peristilos del Palazzo, considerada una de las zonas residenciales más importantes de Villa Adriana.

La campaña incluyó la excavación de una cámara subterránea, posiblemente utilizada como silo o almacén.

Esta estructura fue abandonada y parcialmente rellenada ya en época republicana, quizá en una fase temprana, con restos constructivos y materiales cerámicos.

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Los materiales recuperados en su interior -entre ellos un conjunto de terracotas arquitectónicas decoradas con representaciones de animales y diversas piezas cerámicas- conforman el único contexto arqueológico de época republicana identificado hasta ahora en el yacimiento, detallaron desde la UPO.

La investigación permitió avanzar en el estudio del jardín que ocupaba el peristilo excavado.

Los nuevos trabajos confirman que este espacio ajardinado contaba con un arriate perimetral decorado con un parterre continuo formado por filas de macetas dispuestas de manera muy densa rodeando el patio.

La investigación aporta así una imagen más precisa de cómo se diseñaban y mantenían los jardines de Villa Adriana.

Contó con la participación también de expertos de las universidades Nacional de Educación a Distancia, de Córdoba y de Murcia, también en España, junto con la de Roma Tre y la de Londres (Reino Unido).