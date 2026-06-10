La Ruta Quetzal 2026 difundirá la figura de la reina Urraca y el antiguo Reino de Galicia

El itinerario, que se presentó este miércoles en su punto de partida, contará con catorce etapas que recorrerán una veintena de localidades de las regiones de Galicia, Castilla y León, en España, y el norte de Portugal.

Todos estos enclaves, según los organizadores, fueron seleccionados por ser claves en la configuración del antiguo reino gallego y en la propia vida de la reina Urraca, la primera mujer reina de pleno derecho en Europa.

Vilanova, en donde comenzará la ruta el próximo 28 de junio, centrará las tres primeras jornadas. Los participantes visitarán otras villas próximas y realizarán actividades como el descenso en kayaks por el río Ulla hasta Catoira.

En la cuarta etapa, visitarán Portugal para conocer la historia ligada al Reino de Galicia de las localidades del norte como Braga o la Quinta de Pedroso, donde se libró la batalla en la que se anexionaría el Condado de Portugal a Galicia.

De ahí, volverán a Tui para recorrer diversas localidades y edificaciones del sur de Pontevedra, Ourense y sur de Lugo, provincias de Galicia, a través de las que profundizarán en la historia y figuras de la zona.

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Entre la octava y la undécima jornada, del 5 al 8 de julio, la Ruta Quetzal se abre a Castilla y León, región vecina a Galicia; allí los participantes visitarán la propia ciudad de León y Astorga, localidad en la que confluyen el Camino Mozárabe-Vía de la Plata y el Camino Francés, que lleva a Santiago de Compostela.

A partir del 8 de julio, la expedición volverá a Galicia para visitar Lugo y recorrer parte del Camino de Invierno para llegar a Santiago de Compostela en la penúltima jornada.

En la última etapa, por su parte, los jóvenes participantes volverán a Vilanova de Arousa.