La UE y Corea del Sur firman acuerdo de comercio digital para agilizar los intercambios

La UE consideró "trascendental" este acuerdo, firmado en los márgenes de la undécima cumbre entre la UE y Corea del Sur celebrada en Bruselas, a la que asistieron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung.

"Se inscribe en el compromiso más amplio de la UE de establecer normas de comercio digital orientadas al futuro con socios de confianza y afines, en un momento de crecientes tensiones globales y fragmentación económica", explicó la CE en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario aseguró que el pacto aportará nuevas oportunidades para los consumidores y las empresas, en particular para las microempresas y las pymes, y que también mejorará la seguridad y la confianza de los consumidores en la economía digital mediante unas "normas sólidas" de protección de los consumidores en línea.

"Un entorno digital de confianza es esencial para que el comercio digital funcione y, lo que es más importante, prospere", consideró la CE.

El acuerdo digital facilitará igualmente los flujos transfronterizos de datos y prohibirá la transferencia obligatoria del código fuente, mientras las dos partes mantienen sus altos niveles respectivos de protección de los datos personales y la privacidad, así como sus normas para "perseguir objetivos políticos legítimos", aseguró la Comisión.

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Tras la firma del acuerdo por parte del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y del ministro surcoreano de Comercio, Yeo Han-koo, la UE y la República de Corea deberán concluir sus respectivos procedimientos de ratificación; por parte de la UE, será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo antes de que el pacto pueda ser "celebrado" por el Consejo.

Según datos de la CE, en 2023 más de un tercio del comercio total de servicios entre la UE y Corea del Sur se realizó por vía digital (11.000 millones de euros).

Von der Leyen aseguró en un comunicado que "la asociación entre la Unión Europea y la República de Corea nunca ha sido tan importante", y que están "trabajando juntos para reforzar la seguridad económica e impulsar la innovación".

Durante la cumbre, las dos partes acordaron cooperar más para potenciar la resiliencia económica, en materia de seguridad y defensa, en investigación y en la transición hacia las energías limpias.

En un comunicado conjunto, dijeron que van a poner en marcha una nueva "alianza para la competitividad" en la que abordar cuestiones de importancia estratégica como el comercio, las inversiones, las cadenas de suministro, el ámbito digital, las tecnologías avanzadas, la energía y la innovación.

Para impulsar esta agenda, ambas partes acordaron igualmente establecer un diálogo económico de alto nivel. En el ámbito comercial, se comprometieron además a seguir trabajando para mejorar el acceso de los productos agroalimentarios a los mercados de la otra parte, incluyendo la carne de vacuno, de ave y de cerdo procedente de la UE.

La UE y Corea pusieron de relieve además la interrelación entre la seguridad europea y la del Indo-Pacífico y expresaron su apoyo a Ucrania y su preocupación por el programa de armas nucleares y misiles balísticos de Corea el Norte.

Decidieron ampliar la asociación de seguridad y defensa que mantienen y cooperar más ante amenazas cibernéticas e híbridas, la manipulación e interferencias extranjeras, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación o la seguridad marítima y seguridad espacial, y avanzaron que van a trabajar en un acuerdo para facilitar el intercambio seguro de información clasificada.

A nivel de energía también pusieron en marcha un diálogo de alto nivel para coordinar más sus esfuerzos en materia de seguridad energética, resiliencia económica y transición hacia las energías limpias.