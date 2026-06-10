Los prorrusos denuncian ataque ucraniano a una ambulancia en Lugansk que causó un muerto

“A plena luz del día, en la autopista Troitskoe-Svatovo, un dron enemigo atacó una ambulancia que trasladaba a un paciente al hospital”, escribió el gobernador de Lugansk leal a Moscú, Leonid Pásechnik, en redes sociales.

Agregó que a el conductor del vehículo falleció en el instante, mientras que un paramédico y el paciente que era trasladado al hospital recibieron diversas heridas.

Horas antes, Pásechnik informó de otro ataque ucraniano con dron en la localidad de Irmin que acabó con la vida de un adolescente de 17 años y dejó herido a otro joven de 16 años.