Panamá decomisa 500 fusiles automáticos y municiones procedentes de Turquía

El arsenal, conformado por los 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y tornillos utilizados para el ensamblaje de armas de fuego, fue encontrado durante una diligencia en la que intervinieron cuerpos de seguridad y la Fiscalía, informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

La fuente oficial detalló que el cargamento "procedente de Turquía habían sido declarado en la documentación de embarque como armas de fogueo", pero una verificación técnica a cargo de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) determinó que los fusiles "mantenían mecanismos correspondientes a armas automáticas reales, con selector de tres posiciones: seguro, semiautomático y automático".

La incautación se realizó en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital y es un nodo regional de conexiones.

La información oficial no informó de detenidos por este arsenal, ni tampoco precisó si el cargamento estaba depositado en el lugar o se encontraba en tránsito hacia otro destino.