Presidente de Portugal defiende la autonomía europea en relación equilibrada con aliados

El jefe del Estado realizó estas declaraciones durante una ceremonia militar organizada en el marco de las celebraciones del Día de Portugal en Angra do Heroísmo, en el archipiélago de Azores, coincidiendo con su primer discurso en esta fiesta nacional desde que asumió funciones como mandatario del país el pasado marzo.

"Me gustaría reafirmar que la autonomía estratégica europea como prioridad no es contradictoria con la defensa transatlántica, es su complemento natural. El presente y futuro de Europa y Norteamérica son dimensiones de una misma comunidad de seguridad que tiene en la OTAN su pilar fundamental", planteó Seguro.

En ese sentido, agregó que el Atlántico "forma parte" de esa autonomía europea a nivel económico, político, energético y defensivo, entre otros factores, pero matizó que "autonomía no significa aislamiento, significa libertad de decisión y responsabilidad", siendo necesario reforzar y perfeccionar las relaciones bilaterales.

Y añadió: "La garantía de seguridad de los países europeos solo es posible en articulación con nuestros aliados en una relación de equilibrio y reciprocidad, de respeto por la soberanía de los Estados", basada en valores como la paz, la libertad, los derechos humanos y el multilateralismo.

Resaltó también el "punto estratégico" que ostenta Portugal gracias a las Azores en las relaciones entre Europa y América, "entre el Atlántico Norte y las grandes rutas marítimas y aéreas que estructuran el orden global", lo que obliga al país a "asumir responsabilidades especiales" en la afirmación de su soberanía y sus intereses y "siempre en el respeto mutuo de lo que está asumido" a nivel internacional.

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Asimismo, abogó por afrontar el futuro del país "con coraje", realizando elecciones "difíciles sin ceder al populismo", apostando por "el diálogo y el encuentro" ante cuestiones como retener el talento joven, solucionar la crisis de vivienda y los salarios insuficientes.

"Las palabras del medio son más de tolerancia que de exclusión, más de disponibilidad que de separación. Son estas las que permiten la aproximación, la creación de puentes entre las personas, entre los portugueses, entre las instituciones y las ideas, son el antídoto para el virus de la polarización, que tiende a sustituir la argumentación, el debate y la negociación", dijo.

Esta ceremonia se celebró en la isla de Terceira, lugar en el que se encuentra la base aérea militar de las Lajes, que ha estado en el centro de la polémica en el país por su uso por Estados Unidos, habida cuenta de que el país norteamericano lleva a cabo desde hace semanas un ataque contra Irán, junto con Israel.

Como parte de las celebraciones del día nacional, Seguro visitó esta semana junto con el primer ministro, Luís Montenegro, a portugueses residentes en Luxemburgo y mañana, jueves, deberá trasladarse al archipiélago de Madeira para continuar con su agenda.