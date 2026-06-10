Profesores venezolanos se suman a un paro y exigen soluciones salariales concretas

"Nosotros entendemos que las soluciones no son de un día para otro, que son graduales, pero tienen que empezar a darse", señaló el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, en rueda de prensa en Caracas.

A juicio del profesor Afonso, el Gobierno venezolano debe convocar a las federaciones de las universidades y colegios para comenzar un proceso de negociación de las convenciones colectivas y con esto atender la necesidad de que las remuneraciones sean a través de los sueldos y no de bonificaciones que no inciden en beneficios como prestaciones o vacaciones.

"Hemos demostrado suficiente sacrificio para dar cuenta y testimonio de la vocación que tenemos en que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor", apuntó el máximo representante de la APUCV.

Además, Afonso dijo que acepta el llamado a diálogo de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan, pero con la construcción de una agenda en la que se discuta el centro del problema y evitar que la educación en general se paralice.

"El mensaje es claro, quien está comprometiendo el futuro de la educación es el Gobierno", sostuvo el catedrático, al añadir que en la actualidad el profesor universitario de mayor escala "no supera un dólar" al mes en remuneración.

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El dirigente sindical dijo que en total veinte universidades públicas de Venezuela se sumaron al paro.

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, dijo que el paro en las escuelas públicas del país suramericano se cumplió en un 80 %, pese a que, sostuvo, hubo amenazas y presencia de funcionarios policiales en los centros educativos para "amedrentar".

Márquez indicó que además del paro, los docentes de distintas regiones también llevaron a cabo concentraciones, marchas y asambleas como forma de protesta por los bajos salarios.

Igualmente, la educadora agradeció a los padres y representantes que no enviaron a sus hijos a las escuelas como un gesto de solidaridad.

En un recorrido por varias instituciones de educación públicas en Caracas, EFE pudo constatar que buena parte de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se encontraba desolada, mientras que en algunas escuelas había poca presencia de estudiantes.

La Federación Venezolana de Maestros además compartió a la prensa imágenes de escuelas cerradas o vacías en varios estados del país.

A finales de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el incremento a 240 dólares de un ingreso conformado por bonificaciones y otro de setenta dólares para pensionados, lo que fue rechazado por sindicatos venezolanos.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde 2022, equivalentes hoy a veintidós centavos de dólar mensuales.