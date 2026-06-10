Siete picassos saldrán a subasta en Londres por un valor estimado de 30 millones de euros

Thomas Boyd Bowman, encargado de la subasta, destacó que uno de los aspectos más importantes del pintor malagueño es el hecho de que sus pinturas revelan detalles biográficos, el estado emocional del momento, "en particular sus relaciones con las mujeres de su vida", según contó a EFE.

El cuadro más cotizado de este lote es 'Buste de femme' (1938), un retrato de Dora Marr. El autor se encontraba en uno de los puntos culminantes de la relación, ya que ella era una artista por la que sentía una gran afinidad. El cuadro saldrá a la venta por un valor aproximado de entre 14 y 20 millones de euros.

'Baigneuses, sirènes, femme nue et minotaure' (1937) es otra de las obras expuestas de Picasso. En ella se refleja el alter ego mitológico del autor (el Minotauro) navegando en un 'mar de mujeres'. La imagen refleja la fuerza bruta del hombre-bestia frente al encanto seductor de las sirenas. Se calcula que el lienzo se subastará por un precio estimado de 4 a 5 millones de euros.

'Tête de femme' (1921), expuesta también en la galería, alcanzará un valor de entre 2.3 y 3.5 millones de euros. Representa la transición del artista desde el cubismo hacia el clasicismo. Este retratro fue un estudio preparatorio en pastel para su famosa pintura 'Tres mujeres en la fuente'. EFE.