Trabajadores paran en Uruguay e instan al Gobierno a cumplir con las promesas de campaña

Los trabajadores detuvieron sus actividades por cuatro horas desde las 09:00 hora local (12:00 GMT), aunque algunos sindicatos, como los de la educación, decidieron parar sus actividades por 24 horas.

La primera oradora en el masivo acto de este miércoles fue Alejandra Pereira, secretaria general adjunta de la central sindical, que recordó que en la campaña electoral "se dijo que nadie va a quedar relegado del pelotón" y señaló que "ese discurso tiene que venir acompañado de acciones y de recursos".

En ese sentido, Pereira insistió en la responsabilidad del Gobierno en el cuidado de las infancias y adolescencias y expresó que "la pobreza infantil no puede esperar".

El pasado 1 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el PIT-CNT insistió en su propuesta de gravar al 1 % más rico del país.

Esta iniciativa busca crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, destinada específicamente a financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente en el país suramericano.

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Pereira también se refirió a la falta de recursos para la educación y lamentó la falta de acciones a más de un año de la asunción del actual Gobierno.

"Lo prometido es deuda. El Gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo", insistió y lo asoció a una "falta de voluntad política".

Seguido de esto, tomó la palabra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que dijo que se necesitan "grandes reformas", siendo estas "una reforma laboral avanzada del siglo XXI, que tenga en cuenta el cambio en la matriz productiva", que incluya la reducción de la jornada laboral "como forma de compartir las ganancias de productividad de la actual revolución tecnológica con la población trabajadora".

Añadió que hace falta "una reforma tributaria de segunda generación" para "que el que tiene más pague más" y una reforma de la seguridad social "para implementar en serio el sistema nacional de cuidados".