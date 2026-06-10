Ucrania dice haber paralizado con sus ataques la actividad del puerto de Mariúpol

Kiev, 10 jun (EFE).- El Primer Cuerpo 'Azov' de la Guardia Nacional ucraniana ha logrado, en operaciones conjuntas con las fuerzas de drones y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), destruir infraestructuras esenciales del puerto de la ciudad ocupada de Mariúpol, que según un comunicado de Azov ha dejado de funcionar debido a los ataques ucranianos.