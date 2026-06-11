AI apela a los accionistas de empresa española vinculada al tren ligero de Jerusalén

También instó a las empresas auditoras y las agencias de calificación crediticia a realizar "una revisión de los criterios que afectan a esta firma", especializada en sistemas integrales de transporte como el ferrocarril.

Antes de la junta de accionistas de CAF, que se celebrará este sábado, AI reiteró la petición de que la multinacional "suspenda de inmediato la provisión de productos y servicios" para el tren citado, que conecta Israel "con asentamientos (judíos) ilegales en territorio palestino ocupado", según un comunicado.

Le reclama, además, que no opte a ningún otro contrato público "que pueda contribuir a la ocupación ilegal".

La ONG de derechos humanos se muestra contraria a las afirmaciones "corporativas" de CAF en torno a "neutralidad" del proyecto, los derechos humanos de la población palestina, sus obligaciones internacionales y la necesidad de transparencia, así como "el menosprecio de las investigaciones de la ONU".

A los inversores, les pide que, además de proceder "a una desinversión responsable" si CAF no se retira del proyecto, que voten contra la aprobación del informe anual de la compañía, así como el de información no financiera.

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A las empresas auditoras, les aconseja que realicen "una revisión exhaustiva del contenido del informe, a fin de evaluar su adecuación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y debida diligencia empresarial".

Y a las agencias de calificación crediticia, que revisen la calificación otorgada a CAF, "valorando el impacto potencial de los riesgos asociados en materia de derechos humanos, cumplimiento normativo y sostenibilidad".