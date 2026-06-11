Asociaciones feministas convocan una protesta nacional el 4 de julio tras 'caso Lyhanna"

Emmanuelle Piet, fundadora del Colectivo feminista contra la violación (CFCV), explicó a EFE que, junto esta protesta, se convocarán además todos lunes concentraciones junto a los juzgados de todo el país como medio para presionar al Gobierno francés para que las autoridades competentes sean más eficaces en el tratamiento de las denuncias por abusos sexuales y violación.

Esta movilización sucede tras la conmoción generada por el conocido como 'caso Lyhanna', la niña 11 años que apareció muerta el pasado 4 de junio y cuyo principal sospechoso es un hombre con múltiples antecedentes de violaciones y abusos a menores.

La oposición y los colectivos en defensa de las mujeres y los menores han apuntado a graves deficiencias en la manera en la que se tramitan las denuncias por parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia y han puesto como ejemplo la ley integral contra la violencia de género que está en vigor en España desde hace más de 20 años.

El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), ha suscitado una gran polémica en este país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

En paralelo, la prensa francesa reveló que el padre del principal sospechoso había sido acusado en 2013 de la violación a una de sus nietas, de 10 años, que fue archivada por falta de pruebas.

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El hermano del sospechoso también fue arrestado durante varias horas después de que acudiera a comisaría a presentar una denuncia por difamación, al recibir insultos en redes sociales, y la consulta de su historial judicial desvelara que tenía antecedentes por la denuncia de una mujer por secuestro y violación.