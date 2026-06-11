Banco Mundial dice que Oriente Medio y países vecinos crecerán 2,7 puntos menos por guerra

La región, que venía de crecer un 4 % en 2025 y que engloba también el Norte de África, Pakistán y Afganistán, será la que más se ralentice del globo debido principalmente al impacto directo que tiene el cierre del estrecho de Ormuz para los países productores de hidrocarburos de la región, muchos de los cuales anotarán contracciones en 2026.

"Se prevé que el crecimiento de los países exportadores de hidrocarburos de Oriente Medio se desacelere hasta el 0,3 % en 2026, una proyección que se ha revisado a la baja en 4,3 puntos porcentuales desde enero", indica el reporte.

La estimación es reflejo de la caída de la producción de crudo, de los flujos comerciales, la inversión extranjera y la actividad del sector servicios, incluido turismo y aviación, y se suma a un repunte de la inflación, "impulsado en parte por el aumento de los precios de importación de alimentos y el incremento de los costos de transporte marítimo", señala el BM.

Entre los retrocesos más destacados se cuenta Irak, que tras encogerse un 2,2 % en 2025, se contraería un 8,9 % este año, lo que supondría 15,4 enteros por debajo del anterior pronóstico del BM.

Otro miembro de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), Kuwait, vería su Producto Interior Bruto (PIB) decrecer un 6,4 %, 9 puntos por debajo de la proyección anterior. En el caso de Catar, su economía se encogería un 5,7 %, 11 puntos por debajo de lo previsto.

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"La marcada desaceleración prevista para Irak, Kuwait y Catar irá acompañada de un deterioro de los saldos fiscales y de cuenta corriente, derivado de la caída de los ingresos por hidrocarburos y, en algunos casos, del aumento del gasto militar", añade el informe.

Aunque los cálculos contemplan el aumento del precio de los hidrocarburos, la materialización de ese incremento de ingresos, especialmente en el ámbito fiscal, para estos países "está sujeta a una mayor incertidumbre debido a las crecientes presiones sobre el gasto en varias economías, particularmente en el sector de defensa".

El texto no incluye pronósticos sobre Irán, "debido a la excepcionalmente alta incertidumbre" que rodea a su economía, ya muy debilitada antes del inicio de la guerra debido al endurecimiento de sanciones y a las extensas protestas de final de año debido precisamente a la malas condiciones que soportan los hogares del país.

El BM apunta también a la menor exposición al conflicto de países como Omán y Arabia Saudí, el primero por contar con puertos fuera del estrecho y el segundo gracias a su capacidad para redirigir sus exportaciones a través del oleoducto Este-Oeste.

Exportadores de hidrocarburos de la región no afectados directamente por el conflicto si verán más crecimiento ante la subida de los precios, como es el caso de Argelia, que crecería un 3,7 % (dos décimas más de lo previsto), o Libia, que mejoraría un punto entero hasta expandirse un 4,5 %.

Entre los importadores netos también se prevé una desaceleración, reflejo de los combustibles más caros, las perturbaciones en transporte marítimo y turismo o la disminución de remesas.

En ese sentido, países como Marruecos o Jordania se ralentizarán ligeramente, con crecimientos del 4,2 % y el 2,7 % (una y dos décimas menos, respectivamente).

Los escenarios hipotéticos que dibuja a partir de 2027 la entidad apuntan a una recuperación generalizada de los ritmos de crecimiento, tanto en la región en todo el globo, pero siempre y cuando el estrecho reabra en las próximas semanas y el suministro energético y comercial global comience a recuperarse en la segunda mitad de este año.

"Si se asume que las perturbaciones derivadas del conflicto disminuirán para finales de este año, se prevé que el crecimiento de la región se recupere hasta alcanzar un promedio del 4,5 % durante el periodo 2027-2028. No obstante, las perspectivas están sujetas a una incertidumbre considerable", afirma el reporte.