BM prevé crecimiento del 2,2 % para Latinoamérica por inflación y altos costos de energía

En su informe de Perspectivas Económicas Globales, el organismo señaló que el aumento de los costos de la energía y las condiciones financieras más restrictivas afectarán principalmente a las economías importadoras de petróleo y a los países con menor margen fiscal.

Brasil mantendrá su desaceleración iniciada en 2025. El BM estima que el producto interno bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana pasará del 2,3 % registrado en 2025 al 1,9 % este año, mientras que proyecta un crecimiento promedio del 2,1 % para 2027 y 2028.

Los economistas del BM atribuyen la moderación de la economía brasileña a un menor crecimiento del consumo interno y a las presiones en los costos de la energía, que han frenado el proceso de desinflación. Aunque el Banco Central ha reducido las tasas en sus últimas decisiones, estas se mantienen en niveles elevados, un 14,5 % interanual.

Para México, el BM mantiene sin cambios la previsión de crecimiento en el 1,3 % para 2026 y estima una expansión promedio del 1,8 % entre 2027 y 2028. El organismo indicó que la recuperación dependerá principalmente de la inversión, la demanda interna y la estabilidad del comercio con Estados Unidos.

Indicó que "la exposición de México al impacto de los precios de la energía es limitado, dado su posición de comercio energético equilibrada y los esfuerzos fiscales para contener su efecto".

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En Argentina, el Banco Mundial ha reducido en 0,4 puntos porcentuales la previsión de crecimiento para 2026, hasta el 3,6 %, tras la expansión del 4,4 % registrada en 2025. También prevé un crecimiento del 3,7 % en 2027 y del 3,5 % en 2028.

En ese documento, el organismo indica que el crecimiento estará apuntalado por las exportaciones pero también advierte de que podría verse limitado debido a "restrictivas políticas monetarias y fiscales" aún vigentes en el país suramericano.

Además, destacó el impacto que las "medidas de estabilización" adoptadas por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, han tenido en la reducción de la inflación.

Si bien los precios al consumidor han registrado en el primer cuatrimestre del 2026 un alza del 12,3 % y sobrepasado el 10,1 % proyectado para todo el año por el Ejecutivo argentino, las cifras actuales y las registradas en 2025 (31,5 % en todo el año) han mostrado un fuerte declive respecto a las de 2024 (117,8 %) y 2023 (211,4 %).

En Chile, el BM reduce levemente la previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,1 %, una décima menos que en su informe de enero, aunque eleva la proyección para 2027 al 2,5 %.

El BM señala que Chile y Perú podrían beneficiarse de los altos precios del cobre y destaca que la inflación chilena se mantiene cerca de la meta del 3 %.

El informe también incluye previsiones para otros países de la región: Perú avanzaría un 2,9 % en 2026 y un 2,5 % en 2027; Colombia registraría un alza del 2,4 % este año y del 2,8 % en 2027; mientras que Ecuador anotaría un crecimiento del 1,9 % en 2026 y del 2,3 % en 2027.

A nivel mundial, el Banco Mundial reduce la previsión de crecimiento global al 2,5 % para 2026, frente al 2,9 % de 2025, lo que supondría el ritmo más bajo desde la pandemia de la covid 19.