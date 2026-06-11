Dimite por sorpresa el ministro de Defensa británico John Healey

Healey hizo pública una carta al primer ministro Keir Starmer argumentando que "no tenía otra opción" por los desacuerdos entre ambos con respecto al Plan de Inversión de Defensa y a lo que considera escasa financiación.

El ya exministro, de 66 años, señala en su carta que lamenta que Starmer haya sido "incapaz de dedicar los recursos que la nación necesita para defender al país en tiempos de amenazas crecientes".

Healey detalla que el pasado lunes recibió el informe sobre el plan de inversión, que llevaba esperando un año, y al leerlo vio que se queda por debajo de lo que se necesita ya que pospone hasta 2030 una inyección financiera cuando "lo imperativo es acelerar nuestra capacidad de batalla en los primeros dos años".

Las demandas de financiación de Healey eran difícilmente asumibles para Starmer, que enfrenta un déficit público del 4,3 %, el nivel más alto desde la pandemia del coronavirus, con una ministra de Finanzas centrada precisamente en limitar el gasto público británico.

De hecho, en su carta, Healey se queja de la influencia que el departamento de Finanzas ha tenido para impedir una mejora de la financiación para Defensa.

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Un aumento de la financiación del sector de la defensa es, por otra parte, un requisito de la Alianza Atlántica aplicable a todos sus miembros, demanda que es apoyada de forma agresiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La dimisión de Healey abre un nuevo frente al ya debilitado Gobierno de Keir Starmer, que hace menos de un mes perdió a otro ministro, el titular de Sanidad Wes Streeting, quien declaró poco después que aspiraba a disputar el liderazgo del Partido Laborista al propio Starmer.