Dragados gana un contrato de 2 años ampliables para mejorar estaciones de metro de Londres

Dragados, que acaba de terminar otra gran reforma en la estación de Bank, también en el centro de Londres, competía en esta ocasión con otras cinco empresas nacionales e internacionales.

Además de Dragados, Amey Rail y Costain fueron las tres empresas finalmente seleccionadas por la empresa gestora del transporte de Londres (TfL) en el "acuerdo marco" firmado hoy para ejecutar en los dos próximos años los trabajos de mejora, valorado en 700 millones de libras (810 millones de euros).

Las mejoras se refieren a la accesibilidad, los túneles contiguos a las estaciones, la integración de líneas allí donde hay confluencia y los vestíbulos. TfL tiene que definir todavía cuáles trabajos concretos van para cada una de las tres empresas elegidas.

Se daba casi por segura la elección de Dragados porque la compañía ya ha ejecutado la fase 1 de la estación de Elephant & Castle y pesaba a su favor también la ambiciosa obra ejecutada en Bank, que pudo llevarse a cabo sin interrumpir el tráfico de trenes y personas durante casi toda la obra.

El contrato de Dragados no se ha hecho público todavía, pero estará en un rango de entre los 100 y 200 millones de libras esterlinas (115-230 millones de euros).

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Al conocerse esta mañana la adjudicación de un contrato a su filial Dragados, y a la espera de saberse los detalles, las acciones de la empresa matriz ACS subieron por encima del 5 % en la bolsa de Madrid. En este momento la subida se mantiene en un 5,43 %.