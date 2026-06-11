El Kremlin llama a EE.UU. e Irán a contenerse y volver al diálogo ante nuevos ataques

"Nos preocupa la situación. Instamos a todas las partes en este conflicto a contenerse", sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que "la reciente escalada de tensiones conlleva nuevas graves consecuencias negativas para la situación en la región y la economía internacional en su conjunto".

Así, llamó por el regreso a la mesa de negociaciones.

Esta noche, tanto Irán como Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra múltiples objetivos en la región.

En respuesta al derribo de un helicóptero, Estados Unidos lanzó varias ofensivas contra Irán. Teherán, que volvió a contestar atacando bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, anunció que convertirá Oriente Medio en un "infierno" para Estados Unidos.

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En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía, aunque Washington sostiene que el canal permanece abierto.