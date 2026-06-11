El turismo internacional en México crece un 8,1 % en abril

Al país llegaron 8,28 millones de turistas extranjeros en el cuarto mes de 2026, comparado con los 7,66 millones del mismo periodo del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en abril de 2026 crecieron un 15,1 % interanual hasta superar los 1,76 millones de personas.

En contraste, la cifra de quienes llegaron por avión decreció un 8,2 %, hasta los 1,74 millones.

Por otro lado, el gasto total de los turistas internacionales cayó en abril un 2,3 % interanual al pasar de 3.042,2 millones de dólares a 2.972,4 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada turista descendió un 9,6 % hasta los 358,6 dólares, comparado con los 396,8 dólares de abril de 2025.

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Los datos reflejan una tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47,78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2025 totalizó 34.991,6 millones de dólares, un 6,2 % más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta llegar al top 5.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 1,3 % anual al cierre de 2025.