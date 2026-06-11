Estados Unidos ve con "absoluta prioridad" los minerales estratégicos de Kazajistán

"No es un secreto que los minerales estratégicos constituyen una de las principales prioridades para Estados Unidos en lo que respecta a la obtención de fuentes fiables de estos minerales. Por lo tanto, Kazajistán es un foco clave para nosotros debido a sus abundantes recursos", afirmó el subsecretario de Comercio de EE.UU., David L. Fogel, en el foro de minería y metalurgia celebrado en Astaná.

En el marco del Congreso Internacional de Minería y Metalurgia 2026, el enviado de Estados Unidos añadió que "el sector de los minerales estratégicos se presenta como una prioridad absoluta, ya que los recursos naturales de Kazajistán coinciden con los intereses comerciales y de seguridad de EE.UU.".

Fogel recordó que Washington lleva invirtiendo en Kazajistán desde su independencia hace ya 35 años, sumando más de 100.000 millones de dólares en capital.

"Por lo tanto, podemos aplicar esa analogía a los minerales críticos. Estamos aquí a largo plazo. Quiero dejarlo claro", señaló enfatizando que le acompañaba la mayor delegación hasta la fecha, compuesta por más de veinte empresas estadounidenses y numerosos representantes de diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Para ahondar en la cooperación el enviado ve necesario "abordar temas como la cartografía y la topografía", así como adoptar estándares internacionales consistentes.

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Por su parte, durante el foro, el primer ministro kazajo, Olzhas Bektenov, informó que ya se está llevando a cabo una cartografía geológica detallada en todo el país, la cual se espera que supere los 2 millones de kilómetros cuadrados.

"Siguiendo instrucciones del presidente, el Estado invertirá aproximadamente 470 millones de dólares en exploración geológica durante los próximos tres años", lo que es comparable "al gasto público total en exploración geológica durante las dos décadas anteriores", explicó Bektenov.

Para ello ya crearon un programa que ofrece 22 servicios públicos, por lo que la plataforma simplifica la emisión de licencias y el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios del subsuelo.