Evitar las demoras judiciales de la eutanasia, objetivo de la reforma que tramitará España

El Congreso tomó esta decisión este jueves, con el apoyo de la izquierda y los independentistas catalanes y vascos, y la oposición de los conservadores y de la extrema derecha.

La modificación legal fue propuesta por el Parlamento regional de Cataluña para impedir que se repitan casos como el de una joven catalana cuya eutanasia se retrasó casi dos años por los recursos judiciales sucesivos que interpuso su padre.

En concreto, se plantea que el procedimiento judicial de control de la resolución administrativa de la comisión "sea lo más breve posible y no se dilate mas allá de lo estrictamente imprescindible" para evitar prolongar "de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de la ayuda" para morir.

Entre otros argumentos, el proyecto normativo considera que la dilatación comportaría imponer a las personas que solicitan la eutanasia un sufrimiento añadido.

Tras la polémica suscitada por casos como el citado de la joven catalana que pidió la eutanasia, el Tribunal Supremo español estableció recientemente que se permitirá recurrir judicialmente contra la eutanasia a quienes tengan una "vinculación particularmente estrecha" con la personas que la hayan pedido la muerte asistida.

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La eutanasia está regulada en España como ayuda médica gratuita para morir tras un procedimiento que pueden solicitar los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".