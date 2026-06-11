Filipinas investiga ahogamiento de dos jugadores de baloncesto durante actividad deportiva

El filipino Rene Clert Baterbonia, de 19 años, y el nigeriano Divine Adili, de 21 años, fallecieron el lunes tras ahogarse en una actividad de la Universidad Ateneo de Manila (ADMU), según la escueta información oficial aportada este jueves en rueda de prensa por el Departamento del Trabajo.

El secretario del organismo gubernamental, Francis Tolentino, explicó que ha citado para el lunes al estadounidense Tab Baldwin, entrenador principal del equipo de baloncesto masculino de la ADMU, para revisar aspectos relacionados con su permiso de trabajo.

"Ningún ciudadano extranjero que trabaje en este país está por encima de la ley, independientemente de su estatus, reputación o la institución a la que represente", expresó Tolentino, en alusión a Baldwin, quien se encuentra de baja laboral, según medios del archipiélago.

Por su parte, la Comisión de Educación Superior de Filipinas (CHED, en inglés) dijo este jueves que el incidente "exige un examen exhaustivo, imparcial e inmediato de todas las circunstancias que rodean" el caso, que ha generado atención mediática.

"La comisión inició de inmediato medidas de investigación y rendición de cuentas, y requirió la presentación de la información y las explicaciones necesarias para determinar la responsabilidad y el cumplimiento institucional", sostuvo el ente en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El suceso tuvo lugar durante un viaje de convivencia en la provincia de Aurora, una zona costera situada a unos 260 kilómetros al norte de Manila.

Según los datos presentados por la ADMU, otros 24 atletas y siete supervisores adultos acudieron al campo de entrenamiento en Aurora.

La CHED busca una "revisión integral de las políticas y prácticas que rigen el entrenamiento atlético y las actividades de equipo", y "exigirá medidas correctivas para prevenir la recurrencia de tales tragedias".

"La Comisión buscará la verdad sin excepción, garantizará que se imponga la rendición de cuentas cuando corresponda. Ninguna institución, funcionario o individuo responsable del bienestar estudiantil está exento de rendir cuentas", reiteró.