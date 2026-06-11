Fito Páez actuará en el Teatro Real de Madrid y en el Palau de la Música de Barcelona

Las citas, intercaladas hoy en la agenda de conciertos del artista, están ideadas "como experiencias completamente distintas y complementarias entre sí", según informó Páez en un comunicado.

Así, en el coliseo operístico madrileño ofrecerá el espectáculo al que Páez llamó 'Clásico', "para disfrutar la obra de Fito desde una dimensión elegante y profundamente emocional" junto a un octeto de cuerdas y con los temas fundamentales de su repertorio.

En Barcelona, sin embargo, el artista argentino ofrecerá un concierto solo a piano y voz "íntimo y cercano, ideal para redescubrir clásicos eternos en un formato despojado y conmovedor".

Las entradas para poder asistir a estos conciertos, según comunicó la productora de espectáculos Dale Play Live, estarán disponibles en su servicio a partir del próximo martes, 16 de junio.

Fito Páez se convirtió en una asiduo de los escenarios españoles en los últimos años. De hecho, en 2025, llevó al país su gira 'Páez Tecknicolor', que recorrió festivales como Starlite en Marbella (Málaga, sur de España) y recaló también en Madrid y Barcelona pero en formatos grandes, véase el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

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Ganador de un Grammy Award y del Latin Grammy a la excelencia musical, entre muchos otros entregados por la Academia Latina de la Grabación, Páez (Rosario, 1963) atesora una larga carrera con más de una veintena de discos desde 'Del 63' (1984), a destacar 'El Amor Después del Amor' (1992), que es el disco más vendido en la historia del rock nacional argentino.

A sus 63 años de edad sigue muy activo y hace menos de un mes lanzó su último álbum, 'Shine', que marca el renacer del artista tras el accidente que sufrió en Madrid en 2024, cuando cayó de una escalera y se fracturó múltiples huesos.