Identifican a 5 menores de 11 y 12 años por agresión sexual a compañera de clase en España

La agresión sexual se produjo en mayo en una celebración fuera del colegio, en un local privado en la ciudad de Burgos (España), y los niños fueron expulsados del centro durante cinco días.

La familia de la menor denunció los hechos el mes pasado y la Policía Nacional inició una investigación, identificó al grupo supuestamente implicado y remitió el caso a la Fiscalía de Menores, según avanzó el periódico local 'Diario de Burgos' y confirmaron a EFE fuentes del caso.

Al ser menores de 14 años son inimputables, por lo que, tras recibir la denuncia de los padres, la Policía Nacional solo ha podido identificar al grupo -aunque de chicos implicados podría ser más alto, cinco o seis- y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Los alumnos, volvieron al centro escolar después de la expulsión en otra clase que la de la víctima, serán remitidos a la Unidad de Intervención de Educación, de acuerdo con el protocolo habitual en estos casos.

Fuentes de la Consejería de Educación de Castilla y León aseguraron a EFE que "se ha seguido el protocolo habitual", al tiempo que recordaron que los hechos denunciados tuvieron lugar fuera del ámbito educativo, si bien se trataba de compañeros de clase.