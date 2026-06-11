Iglesia católica y Defensoría convocan a pacto por reconciliación ante crisis en Bolivia

La propuesta llega tras registrarse al menos dieciséis fallecidos, de los que trece no pudieron recibir atención médica por los bloqueos de carreteras.

Tanto la Iglesia católica como la Defensoría del Pueblo intentan mediar en el conflicto impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, que piden la renuncia de Paz, que asumió el cargo hace siete meses.

La convocatoria, según un comunicado, está dirigida "de manera urgente a representantes provinciales y municipales" buscando "evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarían más sufrimiento, profundizarían las divisiones y dejarían heridas difíciles de sanar y reencauzar".

El documento fue suscrito por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y obispo de la ciudad de El Alto, Giovani Arana, y por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La iniciativa quiere reunir a distintos actores para identificar alternativas para reducir la confrontación y construir consensos como base para restablecer el diálogo entre el Gobierno y los movilizados, que anunciaron las protestas desde el 1 de mayo y comenzaron los bloqueos de carreteras el día 6 de ese mes.

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Los conflictos han golpeado sobre todo a la zona andina del país, donde entre mayo y junio se registraron dieciséis fallecimientos en el contexto del conflicto, trece de ellos por no tener atención médica oportuna por los bloqueos, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otros dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no detalladas.

"Exhortamos a todas las partes a deponer toda actitud que evite solucionar el conflicto y a participar de este encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa", afirmaron las instituciones en su comunicado.

La Iglesia católica, la Defensoría y la Vicepresidencia promovieron hace varios días dos reuniones de mediación, pero solo asistieron los representantes del Gobierno y no los líderes de las protestas.

Los dirigentes sindicales y campesinos habían pedido por medio de sus organizaciones que se suspendan las órdenes de aprehensión en su contra, las mismas que la Justicia dejó en suspenso, aunque tampoco asistieron a las iniciativas de diálogo para solucionar la crisis que ha provocado desabastecimientos y un daño económico de cerca de 2.400 millones de dólares.