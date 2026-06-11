Irán avisa a EEUU que quedará atrapado en un atolladero si continúa con las agresiones

“Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo echarán todo por tierra, provocarán el colapso de las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarás atrapado durante años”, dijo Qalibaf en X en un mensaje aparentemente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.

Qalibaf añadió que si Washington insiste en su estrategia de agresiones “verá un Irán diferente”.

La advertencia de Qalibaf llega horas después de que Trump anunciase que fuerzas de su país atacarán nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió de que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como hicieron con Venezuela.

Trump insistió en que "algún momento de un futuro no muy lejano", EE.UU. tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, "y otros puntos de infraestructura petrolera" iraní

Las amenazas del presidente de Estados Unidos llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo la República Islámica, tras lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía para el tránsito de crudo convertida en epicentro del conflicto, desde que se desencadenaron las hostilidades, el pasado 28 de febrero.

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Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego, el pasado 8 de abril, y después de que las conversaciones de paz se hayan estancado sin resultados debido a los desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final.