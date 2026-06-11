Israel niega la entrada a periodista de RFI, que denuncia ataque a la libertad de prensa

El ministro de la Diáspora y Lucha contra el Ansisemitismo, Amichai Chikli, informó en su cuenta de X de la expulsión de Froussard, cuya entrada a Israel a través del aeropuerto de Ben Gurión fue denegada por las autoridades israelíes este miércoles por la noche.

Ello, explica RFI en un comunicado este jueves, "a pesar de contar con la autorización de viaje necesaria y una solicitud de visa de prensa válida para trabajar en Cisjordania".

"La dirección de RFI ofrece su total apoyo a Alice Froussard y protesta contra esta deportación, que constituye una violación de la libertad de prensa y se produce en un momento de crecientes dificultades para los periodistas que cubren las noticias en la región", dice la cadena gala.

RFI afirma que las autoridades israelíes no han proporcionado a la cadena ninguna justificación para su decisión.

El ministro Chikli informó en su mensaje de la expulsión de la periodista, afirmando que fue enviada de regreso a su París este jueves desde el aeropuerto de Ben Gurión.

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Chikli le acusa de afirmar que la masacre del 7 de octubre de Hamás en Gaza "debe verse 'en contexto'" y apoyar por ello, dice, al grupo islamista palestino

En su último informe anual sobre Israel, Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirma que "el pluralismo, la independencia de los medios y la libertad de prensa están cada vez más cercenados" en el país.

"Las campañas de desinformación y las leyes liberticidas se han multiplicado en el país, mientras se recrudecen las presiones contra los periodistas israelíes", dice el informe de 2026, en el que sitúa a Israel en el puesto 116 (de 180 países) de libertad de prensa, cuatro puestos más abajo que el año anterior.