La industria española se ofrece para liderar el desarrollo de un nuevo caza europeo

Las compañías realizaron esta manifestación en una declaración conjunta difundida este jueves en un momento en el que está en el aire el futuro del programa FCAS (Future Combat Air System), el proyecto europeo liderado por Francia, Alemania y España para desarrollar el sistema de combate aéreo de nueva generación.

Y después de que el martes la ministra de Defensa española, Margarita Robles, asegurara que buscarían vías para recuperar el plan, después de que Berlín y París llegaran a la conclusión final de que las diferencias entre Airbus y la empresa francesa Dassault eran insuperables.

Las empresas españolas expresaron su preocupación por la "parálisis prolongada" que amenaza al programa NGWS (Next Generation Weapon System), considerado el núcleo del FCAS, y advirtieron que llevan "más de un año" esperando la adopción de una decisión definitva sobre el programa y de que una demora adicional podría comprometer capacidades tecnológicas críticas, empleo altamente cualificado y cadenas de suministro estratégicas.

El FCAS es un "sistema de sistemas" en el sentido de que constaba de un caza de nueva generación que no verá la luz, pero también de otros elementos remotos, todos ellos conectados en tiempo real y trabajando como una única entidad, gracias a una nube de combate.

Además interconectaría con otras plataformas aéreas, terrestres, navales y satelitales.

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En un contexto marcado por el deterioro de la situación geopolítica internacional y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, las seis compañías aseguraron que están preparadas para aportar a España y a sus potenciales socios las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para desarrollar un sistema de armas de sexta generación, que integre un avión de combate avanzado, operadores remotos, nube de combate y capacidades de combate colaborativo.

"Disponemos de las capacidades necesarias para diseñar, desarrollar, integrar, ensayar, producir, mantener y apoyar la operación de un Sistema de Armas de Sexta Generación concebido bajo un enfoque de Sistema de Sistemas", señalaron.

Las empresas recordaron que España ha desarrollado durante los últimos años tecnologías clave para este ámbito en colaboración con el Ministerio de Defensa y otros socios europeos, y consideraron que la industria nacional se encuentra en una "posición óptima" para impulsar este sistemas de armas, con el objetivo de que entre en servicio en 2040.

"No podemos permitirnos perder más tiempo", advirtieron las compañías, que mostraron además su disposición a incorporar a otros países e industrias europeas que compartan los mismos objetivos estratégicos.

Este proyecto, que se ha suspendido, se remonta a 2019 y en él participaban a partes iguales España, Francia y Alemania; era un proyecto estratégico para Europa con el que se buscaba reemplazar a partir de 2040 a los aviones de combate Eurofighter y Rafale hoy en servicio.