La ministra principal norirlandesa acusa a actores "maliciosos" de disturbios en Belfast

Tras dos noches de disturbios -principalmente en la capital-, la vicepresidenta del Sinn Féin recordó que "muchos de los horrorosos ataques" perpetrados contra hogares de migrantes ocurrieron "en la principales" áreas unionistas probritánicas.

La ministra principal también reconoció que "hay actores malintencionados" en internet "que están organizando y promoviendo el odio y el miedo", entre los que citó expresamente al conocido activista inglés de ultraderecha Robinson, que ha instigado las protestas con publicaciones en sus redes sociales.

O'Neill avanzó hoy que el superintendente de la Policía norirlandesa (PSNI), Jon Boutcher, le ha comunicado que siguen investigando si grupos paramilitares protestantes están involucrados en la protestas.

La jefa del Ejecutivo de Belfast criticó la postura del Partido Democrático Unionista (DUP), su socio en el gobierno de poder compartido, por culpar, según ella, a la inmigración de las tensiones raciales que azotan Irlanda del Norte.

"No creo que la comunidad en general tenga nada que ver con eso ni lo apoye, porque creo que lo que ven en sus calles es racismo. Creo que lo que escuchamos del DUP es simplemente algo muy típico", arguyó O'Neill, tras reunirse hoy con el ministro británico para la región, Hilary Benn.

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"Esto no representa los valores de nuestra sociedad, y sé que la inmensa mayoría de la comunidad expresa su apoyo y solidaridad a quienes viven atemorizados y sienten que son objeto de intimidación en su vida cotidiana", añadió O'Neill.

Por su parte, Benn reiteró que la Justicia actuará con fuerza contra los violentos y confió en que la amenaza de penas de cárcel ahuyentará el fantasma de otra noche de disturbios en la región.

Respecto al asunto de la inmigración, el ministro indicó que se están realizando controles migratorios adicionales en puertos, aeropuertos y en las rutas de autobús y ferrocarril para localizar a "personas que están en Irlanda del Norte y que no deberían estar aquí, o que están trabajando ilegalmente."

Benn confirmó que está en contacto con el Gobierno de la vecina República de Irlanda ara "prevenir abusos" en la llamada zona común de viaje (CTA, en inglés) a través de un "un esfuerzo conjunto" entre la República de Irlanda y el Reino Unido.

La CTA, establecida en la década de 1920, permite el tránsito de personas entre las dos Irlandas (la República y la provincia británica de Irlanda del Norte) y Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra), un acuerdo que, de momento, no se ha visto afectado por el Brexit.

La PSNI sostiene que el supuesto autor del apuñalamiento del lunes, el sudanés Hadi Alodid, viajó desde su país Sudán a París y, posteriormente, de París a Dublín, en fechas que se desconocen.

Después tomó supuestamente un autobús hasta Belfast en febrero de 2023, donde solicitó asilo inmediatamente.

Las fuerzas del orden confirmaron que Alodid obtuvo en septiembre de 2023 el permiso para permanecer en el Reino Unido.