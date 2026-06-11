La ONU confirma la muerte de 13 civiles en bombardeos en el este de Afganistán

"La UNAMA documentó 13 muertos civiles y 10 heridos, principalmente niños y mujeres, a causa de los ataques aéreos llevados a cabo en las provincias de Khost, Kunar y Paktika, en el este de Afganistán, la noche del 9 al 10 de junio", informó en un comunicado en X.

La ONU exigió un alto el fuego duradero y protección de la población civil, evitando señalar formalmente al autor de los ataques ocurridos en provincias fronterizas con Pakistán.

El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, denunció el miércoles la muerte de once niños, una mujer y un anciano tras el bombardeo de viviendas por parte de cazas paquistaníes, un acto que Kabul calificó de "crimen humanitario" y una violación a su soberanía.

Por su parte, Islamabad confirmó la autoría de los "ataques precisos y calibrados" en la frontera, pero negó haber golpeado zonas residenciales.

Según el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, la operación destruyó cuatro bases y mató a 26 militantes del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), en represalia por tres atentados recientes en su territorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Islamabad acusa al régimen talibán de dar refugio a la insurgencia del TTP que atenta en Pakistán, unos señalamientos que Kabul rechaza tajantemente en medio de un conflicto que ya ha dejado más de 300 civiles muertos en lo que va de año, según la ONU.