La ONU pide a Latinoamérica aprovechar las economías verde y azul ante la crisis climática

"El gran desafío que me parece que esta región tiene es cómo compatibilizar la gran oportunidad de la economía azul y la economía verde" con la necesidad de enfrentar los riesgos derivados del cambio climático, subrayó Moreira da Silva en una entrevista con EFE en Tegucigalpa.

El funcionario señaló que los países latinoamericanos cuentan con ventajas competitivas para desarrollarse en sectores vinculados a las energías renovables, el turismo sostenible, la biodiversidad y el transporte marítimo.

Naciones como Honduras poseen "un enorme potencial" para liderar las economías verde y azul debido a sus recursos naturales y a su posición geoestratégica, enfatizó Moreira da Silva, quien advirtió de la necesidad de prepararse ante fenómenos climáticos extremos.

Por ello, insistió en que la sostenibilidad debe ir acompañada de la resiliencia, y destacó que la infraestructura es un factor de cambio imprescindible para la sanidad, la educación y los servicios ambientales.

"La sostenibilidad sola no funciona. Es importante también cuando se hace una carretera, cuando se hace un hospital, cuando se construye una escuela (...) que no se mire solo cuán verde es este proyecto, cuán eficiente es este proyecto, pero también se pregunte si esta casa, si este hospital, si esta escuela, si esta carretera está preparada para vientos, para ciclones, para tornados, para huracanes", explicó.

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El responsable de la UNOPS destacó que los sectores con mayor potencial para futuras alianzas en la región son la infraestructura, la gestión de proyectos y las licitaciones en áreas como educación, salud, energía y digitalización.

"Hoy sabemos que los grandes motores de transformación de las economías son la economía azul, la economía verde, la economía digital y los sistemas agroalimentarios", recalcó.

Moreira da Silva también resaltó el papel de la UNOPS como organismo especializado en la ejecución de proyectos, una capacidad que considera fundamental para convertir en resultados concretos las políticas públicas y las inversiones promovidas por gobiernos y organismos financieros internacionales.

En el caso de Honduras, a donde llegó el miércoles, el funcionario indicó que uno de los principales objetivos de su visita fue "verificar sobre el terreno" los resultados de los proyectos ejecutados por la UNOPS, especialmente en el sector de la salud.

Resaltó los avances logrados en el país centroamericano mediante la adquisición de medicamentos con mayores niveles de transparencia y menores costos, así como la modernización de la infraestructura hospitalaria.

Moreira da Silva comentó que el miércoles se reunió con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, para analizar oportunidades de cooperación futura en áreas estratégicas como proyectos de agua y saneamiento, energía, salud y resiliencia de la infraestructura.

"El presidente Asfura tiene una nueva agenda para el futuro del país. Hay una transformación de políticas públicas", afirmó el jefe de la UNOPS antes de viajar a México, donde se reunirá con autoridades para evaluar proyectos y buscar "oportunidades futuras de cooperación" con el país azteca, así como impulsar la "cooperación sur-sur".