La reina Margarita de Dinamarca reaparece en público tras su ingreso hospitalario

Margarita, ayudada por un andador, presidió la entrega del premio Príncipe Enrique, en honor a su difunto esposo, en el castillo de Fredensborg, su residencia al norte de Copenhague, según una foto difundida por la agencia Ritzau.

La reina fue ingresada el pasado 14 de mayo en el Hospital del Reino de la capital danesa por una angina de pecho, que obligó a practicarle una angioplastia, y permaneció allí durante cinco días.

Seis días después tuvo que ser hospitalizada de nuevo al serle detectado un trombo en la zona de la cadera, resultado de una caída anterior, hasta ser dada de alta el 29 de mayo.

"Su majestad se encuentra bien, pero debe seguir tomando las cosas con calma, al igual que cuando fue dada de alta el pasado 19 de mayo", informó entonces en un comunicado la Casa Real danesa.

Margarita, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, mantiene el título de reina y sigue participando en actos oficiales.

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Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era "de por vida", apeló entonces para justificar su retirada a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación.