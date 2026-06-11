Los Veintisiete examinan un presupuesto de la UE que mantiene recortes en PAC y Cohesión

La presidencia rotatoria del bloque que este semestre ostenta Chipre ha preparado una nueva versión de las cuentas para el periodo 2028-2034 de cara a dos citas de la semana que viene: la primera, el martes, de los ministros responsables de Asuntos Europeos; y la segunda, el jueves y viernes, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.

La propuesta revisada apenas modifica la dotación de los nuevos planes nacionales con los que los Estados miembro absorberán las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión, y que ya suponían recortes a los que se opusieron en una carta un total de 17 países, entre ellos España, y que se cifran en aproximadamente el 10 %.

Estos 'sobres' nacionales, con los que los países también deben financiar medidas pesqueras o actuaciones en el ámbito de la política migratoria, cuentan con una asignación global de 770.000 millones de euros, levemente inferior a la propuesta original.

Dentro de estos planes incluye ligeras mejoras sobre los fondos agrícolas y regionales, aunque a niveles todavía inferiores a los del presupuesto actual.

Así, prevé asignar 410.000 millones de euros a la cohesión territorial y 261.016 millones a los pagos directos a agricultores y ganaderos europeos, frente a los 404.000 millones y 259.000 millones que planteó Bruselas.

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Frente a esto, la presidencia chipriota propone reducir en torno a un 4 % las dotaciones para los otros dos grandes pilares del presupuesto, relativos a la competitividad económica del bloque y a la acción exterior del mismo.

Por ejemplo, la dotación del Fondo Europeo de Competitividad, un nuevo programa con el que la UE quiere financiar inversiones en tecnologías clave para las transiciones verde y digital, pasa de casi 398.000 millones en la propuesta de Bruselas a 383.000 millones en el documento que estudiarán estos días los Veintisiete.

El programa Horizonte Europa, centrado en la investigación, pierde unos 6.000 millones de euros para contar con una asignación de 148.600 millones, mientras que el capítulo para política de seguridad, defensa y espacio se reduce en casi 5.000 millones, hasta los 111.000 millones.

Por otro lado, la dotación para Global Europe, centrada en la acción exterior del bloque, se ve reducida desde los 190.000 millones que planteó la Comisión a los 182.600 millones que propone Chipre.

En total, el nuevo borrador supone un recorte de casi el 2 % (32.800 millones de euros) en comparación con el que puso sobre la mesa el Ejecutivo comunitario hace un año, lo que supone un presupuesto para siete años de 1,73 billones de euros, a precios constantes de 2025, equivalentes a los 2 billones que anunció Ursula von der Leyen el verano pasado a precios corrientes.