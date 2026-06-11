Lula dice que enviará a EE.UU. pruebas de la caída histórica de la deforestación en Brasil

Brasilia, 11 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recalcó este jueves que le va a mostrar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su justificación de la imposición de aranceles al país por la deforestación es improcedente, ante la reducción histórica del 37,5 % en la destrucción de la selva amazónica en los últimos diez meses.