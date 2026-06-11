Niño apropiado por la dictadura argentina pudo saber quién fue su padre 50 años después

Según informó este jueves la organización Abuelas de Plaza de Mayo, la Oficina de Derechos Humanos de la norteña provincia argentina de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad notificó a Marcos que es hijo de Pastor Dante Campos, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Marcos nació el 9 de junio de 1976 en San Miguel de Tucumán y su madre, Rosario del Carmen Ramos -también integrante del PRT-ERP-, había tenido dos hijos -Elías Ismael y Camilo- de su matrimonio con Ismael Suleiman.

Ya separada de Suleiman, la mujer fue secuestrada a principios de 1976, cuando estaba embarazada de Marcos.

Permaneció cautiva cerca de un mes hasta que fue liberada y, poco después, dio a luz a Marcos.

Entre noviembre y diciembre de 1976, Rosario del Carmen fue secuestrada nuevamente y permanece desaparecida.

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Ese mismo año, Marcos fue secuestrado junto a su medio hermano Ismael Suleiman, de 8 años.

En 2013 se radicó una denuncia que señalaba que Marcos podía ser hijo de desaparecidos, apropiado por una persona imputada por delitos de lesa humanidad en Tucumán.

Marcos accedió a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y en 2018 supo que era hijo de Rosario del Carmen Ramos y se reencontró con sus hermanos maternos, Ismael y Camilo Suleiman.

La investigación para dar con la familia paterna prosiguió, con la pista de que Pastor Dante Campos podría haber sido pareja de Rosario del Carmen Ramos antes de ser desaparecido por la dictadura.

Ilda, la hermana menor de Pastor Campos, fue clave en esta historia: recordaba que, con 9 años, vio por última vez a su hermano y a Rosario juntos.

Gracias a las nuevas tecnologías incorporadas en el BNDG desde 2023, este organismo logró finalmente confirmar el vínculo de Marcos con la familia Campos a partir del ADN de Ilda.

La confirmación del vínculo fue comunicada a Marcos y a su familia paterna la semana pasada y Marcos ya pudo encontrarse con su tía Ilda y sus primas.

"La identificación de la rama paterna de Marcos demuestra, una vez más, que la ciencia permite reponer información que los represores callan", destacó Abuelas de Plaza de Mayo, que denunció la desfinanciación del BNDG por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

Según la investigación judicial, Marcos fue apropiado por Víctor Lucio Sánchez, quien se desempeñaba como personal civil del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército argentino en Tucumán, cargo que obtuvo gracias a Carlos Alberto Vega, capitán del mismo destacamento.

El juicio por la apropiación de Marcos y de Ismael Suleiman se iniciará el próximo miércoles, con Vega como el único imputado que llega vivo al proceso oral.