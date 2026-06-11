Ocho empresas alemanas formalizan propuesta para crear con socios europeos un nuevo caza

En un acto en la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio de Berlín, ILA, los directores ejecutivos de Airbus Defence and Space, con sede en Alemania, AUTOFLUG, Diehl Defence, HENSOLDT, Liebherr, MBDA Alemania, MTU Aero Engines y Rohde & Schwarz firmaron una declaración conjunta en el que afirman estar "listas para participar activamente, junto con socios europeos, en el desarrollo del Futuro Sistema europeo de Combate Aéreo (FCAS).

El comunicado de las empresas alemanas recalca que en paralelo a ellas "también se está organizando la industria española", integrada por empresas como Indra, que ya era socio del FCAS, Airbus Defence and Space, Grupo Oesia, GMV, ITP Aero y Sener.

Este mismo jueves, esas seis empresas españolas hicieron una declaración conjunta en la que reivindicaron su capacidad para desarrollar un sistema de sexta generación y se pusieron a disposición de España y de sus posibles socios para impulsar su desarrollo.

Las empresas germanas afirman que reúnen "los conocimientos, la experiencia y las capacidades que, junto con otros socios europeos, son necesarios para desarrollar y suministrar un caza de sexta generación".

En su declaración subrayaron así su compromiso con la cooperación multinacional, ya que consideran que "una asociación europea amplia y basada en la igualdad solo puede prosperar si se sustenta en industrias nacionales sólidas y en una firme voluntad política".

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"Solo como europeos podremos afrontar conjuntamente los desafíos tecnológicos y financieros de la sexta generación. La verdadera cooperación consiste en encontrar soluciones funcionales y pragmáticas", enfatizaron.

Las empresas alemanas afirman que, tras el fracaso del caza europeo germano-francés por las diferencias insuperables entre Airbus y la francesa Dassault, que quería asumir el liderazgo frente a una participación igualitaria estipulada inicialmente, ahora "una nueva estructura eficaz es indispensable" para la seguridad colectiva.

La industria alemana indica que la integración del futuro avión de combate de sexta generación, así como de otras plataformas tripuladas y no tripuladas, actuales y futuras, dentro del "sistema de sistemas" del FCAS constituirá el futuro sistema europeo de combate aéreo.

El FCAS constaba de un caza de sexta generación que ya no verá la luz, pero también de elementos remotos, todos ellos conectados en tiempo real y trabajando como una única entidad, gracias a una nube de combate, que seguirá adelante bajo la cooperación germano-francesa, según ha recalcado el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ese es el "sistema de sistemas", el núcleo o sistema nervioso del FCAS, como lo ha denominado el jefe del Gobierno alemán.

Las ocho empresas alemanas recalcan que en el ámbito de las tecnologías clave para la seguridad y la economía la industria germana ha desempeñado durante los últimos años un "papel pionero" con el desarrollo de sensores de última generación, sistemas de autoprotección, la gestión de misiones y la guerra electromagnética.

También en el campo de las tecnologías furtivas (de baja observabilidad), redes seguras, resilientes y basadas en inteligencia artificial para el procesamiento distribuido, comunicaciones militares y electrónica, tecnologías de motores aeronáuticos, sistemas de control de vuelo, sistemas de a bordo, rescate y seguridad y armamento de precisión.

"Además de su utilidad militar, estas innovaciones, que también tienen aplicaciones civiles, contribuyen a garantizar empleos altamente cualificados a largo plazo y fortalecen las cadenas de suministro europeas", recalcan.