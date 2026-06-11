Panamá y Costa Rica refuerzan la cooperación de seguridad en su frontera

Según informó el Ministerio de Seguridad panameño en un comunicado, las delegaciones intercambiaron experiencias y buenas prácticas en materia de vigilancia fronteriza, coordinación interinstitucional y cooperación bilateral, además de reiterar su compromiso de fortalecer las capacidades conjuntas para enfrentar amenazas comunes y garantizar una frontera más segura y ordenada.

El encuentro, celebrado en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), fue la primera reunión oficial de trabajo entre ambos ministros, desde la designación de Campos Valverde al frente de la cartera de Seguridad Pública costarricense bajo la nueva Administración.

Las autoridades analizaron los principales desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad, entre ellos el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando o los delitos ambientales.

Ábrego destacó la importancia de "afianzar la histórica relación de cooperación entre Panamá y Costa Rica y promover espacios de trabajo conjunto que permitan anticipar riesgos y enfrentar de manera más efectiva" los desafíos compartidos en materia de seguridad, según la nota.

Por su parte, Campos Valverde reafirmó la disposición de su país de "profundizar la colaboración bilateral y fortalecer los mecanismos de intercambio de información estratégica y operativa" para combatir las estructuras criminales que representan una amenaza para ambas naciones.

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Ambos funcionarios coincidieron en que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad de operar a través de las fronteras aprovechando rutas y corredores regionales, una situación que exige respuestas coordinadas y permanentes entre los Estados.

El encuentro concluyó, destaca la nota, con el compromiso de fortalecer la alianza estratégica entre Panamá y Costa Rica para contribuir a la seguridad, la estabilidad y el bienestar de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.