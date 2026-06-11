Perú albergará la 128 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en 2027

La designación de Perú fue adoptada en la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Toledo (España), después de un proceso en el que el país andino obtuvo el respaldo de 18 países miembro del Consejo Ejecutivo y cumplió con los requisitos técnicos, logísticos y organizativos establecidos por la entidad.

El nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthín Gómez, destacó que ser sede de la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo representa "una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y natural del Perú".

Esta decisión fortalece la imagen de Perú como "destino turístico de clase mundial y reafirma nuestro compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y resiliente", afirmó.

Actualmente, Perú integra el Consejo Ejecutivo para el período 2025-2027 y este año ejerció, por primera vez, la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC), uno de los órganos más importantes de la organización, encargado de supervisar su planificación estratégica, financiera y operativa, señaló el ministerio.

Por su parte, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, al frente de la delegación peruana en Toledo, sostuvo reuniones bilaterales con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, y con el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, Daehyun Kim, para fortalecer la cooperación internacional e impulsar iniciativas vinculadas a innovación, sostenibilidad, accesibilidad y desarrollo de nuevos productos turísticos en Perú.

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El principal destino turístico de Perú es la ciudadela arqueológica de Machu Picchu, en la surandina región de Cusco, pero aún no logra superar el nivel de visitantes que tenía antes de la pandemia del 2020 por encima de 1,5 millones de turistas.