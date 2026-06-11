Revocan medida que prohibía a De la Espriella usar la camiseta de Colombia en campaña

"Lo logramos. Un juzgado acaba de revocar la tutela que nos impedía el uso de la camiseta de la selección Colombia. Todos podemos usar cuando queramos la camiseta de la selección Colombia y lo hacemos por Colombia", afirmó el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo en un video difundido en X.

La medida había sido adoptada la semana pasada por un juez de Bogotá dentro de una acción de tutela presentada por un ciudadano que solicitó impedir que De la Espriella y el movimiento Defensores de la Patria utilizaran la camiseta de la selección y otros símbolos asociados al combinado nacional como elementos identificadores de campaña.

El recurso argumentaba que el uso de esos símbolos podía afectar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido.

La controversia comenzó después de que el izquierdista Iván Cepeda cuestionara el uso de la camiseta amarilla por parte de De la Espriella y de miles de sus seguidores durante la campaña y el día de la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 31 de mayo.

La polémica llevó incluso a que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclarara que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano, aunque pidió que sus símbolos no fueran utilizados para fines distintos a los deportivos.

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Tras conocer la decisión judicial, Restrepo invitó a los colombianos a vestir la camiseta durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

"Hoy tenemos la camiseta puesta por Colombia, por esa Colombia milagro que necesita atender a los más vulnerables, recuperar la seguridad y atender las necesidades de salud, educación y vivienda", expresó.

Además, destacó que la decisión coincidiera con el inicio del Mundial de Fútbol, en el que Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

De la Espriella fue el candidato más votado en la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos (43,78 %) y disputará la Presidencia el próximo 21 de junio en la segunda ronda con Cepeda, que obtuvo 9,7 millones de sufragios (40,98 %).