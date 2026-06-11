Rusia prohíbe la totalidad de las importaciones de productos cuarentenarios desde Armenia

Según un comunicado del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), la parte rusa continúa hallando infracciones en productos sujetos a cuarentena, pese a las advertencias realizadas a Ereván.

La lista en el sitio web del organismo incluye flores, verduras, frutas, bayas, cereales, tabaco, madera y muchos otros productos, algunos de los cuales ya no se importaban por prohibiciones anteriores.

Rusia comenzó a restringir la importación de productos de Armenia en mayo, a pocas semanas de elecciones parlamentarias en el país caucásico, que finalmente ganó el partido gubernamental Contrato Civil, partidario del acercamiento a la Unión Europea (UE).

Moscú exige a las autoridades armenias convocar cuanto antes un referéndum para que el pueblo del país caucásico elija entre la UE y la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú.

Mientras, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien revalidó su mandato el pasado 7 de junio, rechaza la convocatoria de una consulta popular en un futuro próximo, porque Ereván no ha pedido oficialmente el ingreso en la UE y tampoco es país candidato para la entrada en el bloqueo comunitario.

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Pashinián aseguró hoy que espera que Rusia reconozca los resultados de las elecciones legislativas en Armenia y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, lo felicite por su victoria.

El político aseguró que está dispuesto a viajar a Moscú en cualquier momento, aunque para ello tiene que ser invitado por el Kremlin.

"Cuando haya invitación, iré. No la rechazaré", apuntó, y añadió que el Gobierno armenio se dispone a arreglar todos los problemas bilaterales "de manera amistosa".

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido gobernante en el país caucásico logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará Gobierno en solitario; frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

Mientras, el bloque liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

Se espera que los resultados definitivos de los comicios armenios se den a conocer el 14 de junio.