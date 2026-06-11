Seúl y Washington reincorporan la desnuclearización norcoreana a un informe nuclear clave

"Corea del Sur y EE.UU. reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte", reza la declaración conjunta de la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG), publicada la noche del jueves.

En el comunicado de la sesión previa del NCG, celebrada en diciembre del año pasado en Washington, no se mencionó explícitamente a Corea del Norte ni la desnuclearización de la península, referencias que hasta entonces habían aparecido de forma constante en las declaraciones del mecanismo.

La omisión de entonces se produjo en un contexto marcado por la intención declarada del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, lo que dio pie a especulaciones de que Washington y Seúl evitaron abordar públicamente el tema para no entorpecer un eventual acercamiento con el régimen hermético.

La reincorporación de la desnuclearización en la última sesión del NCG llega después de la reciente cumbre en Pionyang entre Kim y el presidente chino, Xi Jinping, en la que tampoco hubo menciones públicas al tema, pese a que la Casa Blanca había asegurado, tras el encuentro del mes pasado entre Trump y Xi en Pekín, que ambos mandatarios reiteraron su compromiso con la desnuclearización norcoreana.

También sucede apenas días después de una visita de Kim a una planta nuclear recién estrenada, donde afirmó que la capacidad de producir material nuclear apto para armas "se ha duplicado con creces" en el último lustro.

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El NCG fue creado en 2023 para discutir la disuasión extendida estadounidense sobre Corea del Sur, que se refiere al compromiso de Washington de usar todas sus capacidades militares, incluida la nuclear, para defender a Seúl.