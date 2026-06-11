Un argentino fallece en un incendio en la isla española de Mallorca

Según informó la Guardia Civil, cuerpo de seguridad responsable de la investigación del suceso, las dos víctimas mortales se encontraban en viviendas diferentes.

El incendio se inició en la tercera planta de un bloque de apartamentos de nueve alturas en Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, una de las zonas más turísticas de la isla.

A causa del fuego también resultaron heridas de gravedad dos personas y otros dos heridos leves, todos ellos evacuados a dos hospitales.

Además, según la última actualización del Servicio de Salud de Baleares, 15 residentes en el inmueble fueron atendidos in situ por inhalación de humo, y también recibieron asistencia sanitaria en el lugar 8 bomberos por inhalación de humo y golpe de calor.

El Ayuntamiento de Calvià, que declaró dos días de luto oficial, agradeció la solidaridad de los hoteles del municipio y de Palma, así como de los comerciantes de la zona donde está ubicado el edificio.

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Los investigadores trabajan para averiguar las causas del incendio y las circunstancias en las que se produjo.

Se precintaron el piso en el que comenzó el fuego y los apartamentos inmediatamente superior e inferior, y la previsión de los responsables municipales es que el resto de los vecinos puedan regresar a sus casas el domingo o el lunes próximos, siempre que los técnicos ratifiquen su impresión inicial.

El incendio se originó a primera hora del día en una vivienda de la tercera planta de un edificio y generó una intensa humareda que se extendió rápidamente a los apartamentos más altos.