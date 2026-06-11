Un ataque israelí en Gaza deja un segundo muerto y varios heridos

Según el hospital gazatí de Al Shifa, un proyectil disparado por un dron israelí impactó contra una tienda de campaña instalada en el tejado de una vivienda familiar en la ciudad de Gaza (centro de la Franja) acabando con la vida de un hombre, quien ha sido identificado como Ubay Mamún Farwana, de 35 años.

Los equipos de emergencias gazatíes trasladaron su cuerpo y a varios heridos al hospital de Al Shifa, añadió este centro médico.

Horas antes, el Hospital de Al Aqsa, en Deir Al Balah (centro de Gaza), reportó haber recibido a otra persona fallecida fruto de un primer ataque aéreo a la entrada del Campamento Egipcio, al norte del campamento de refugiados de Nuseirat, donde también resultó herida otra persona.

Esta fue rescatada por paramédicos de la Media Luna Roja Palestina y fue trasladada al Hospital Al Awda.

Por otra parte, fuentes médicas del Hospital Árabe Al Ahli (el Hospital Bautista) de la ciudad de Gaza, al norte del enclave palestino, informaron que un padre y su hijo resultaron "gravemente heridos" en un ataque con dron en el barrio sureño de Zeitun.

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Ambos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

Desde la tregua acordada por Israel y Hamás el pasado 10 de octubre, los ataques del Ejército israelí se han mantenido prácticamente a diario, dejando un saldo de 981 gazatíes muertos y 3.111 heridos, sin contar las últimas víctimas.

Además, en este período 783 cadáveres han sido recuperados de entre los escombros.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, tras los ataques de milicias vinculadas a Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 72.991 gazatíes y ha herido a otros 173.219 palestinos dentro de la Franja.