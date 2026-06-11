Una exposición en Madrid muestra el esplendor literario de Borges con 90 manuscritos

Esta exposición, que incluye además cuatro ediciones de algunos de sus libros más relevantes, forma parte de la conmemoración del 40 aniversario de la muerte del escritor y está organizada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Alejandro Guillermo Roemmers, que conserva la colección del biógrafo de Borges, Alejandro Vaccaro.

Desde la década de 1930 hasta 1950, los escritos de Borges que esta muestra exhibe recogen algunas de las obras clave de uno de los más importantes escritores de la lengua hispana, entre ellas 'El jardín de senderos que se bifurcan' o 'Las ruinas circulares'.

Algunos de los manuscritos, a pesar de tener algunas frases tachadas, mantienen fragmentos de sus obras que no sufrieron corrección alguna al ser publicadas.

La exposición se articula a través de tres ejes —'El Borges íntimo', 'El proceso creativo' y 'La consagración editorial'— para explicar su personalidad desde tres perspectivas (la íntima, la editorial y la caligráfica), en un recorrido que cuenta con narraciones sonoras de su universo.

El escritor y empresario Alejandro Guillermo Roemmers explicó a EFE su importancia: "Borges habla mucho de laberintos y a veces uno se da cuenta de que somos nosotros los que estamos en él. A veces tenemos que mirar arriba, subirnos y salir de ese laberinto diario que nos tiene atrapados, respirar y mirar más allá".

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Durante la presentación, Roemmers consideró que cada documento expuesto "no solo son páginas escritas, sino dudas, correcciones y momentos de inspiración, el rastro humano que hay detrás de una obra inmortal. Cada manuscrito, con su letra diminuta, es un pedazo de nuestra historia".

Alejandro Vaccaro, biógrafo de Borges, explicó que su colección contiene un total de 30.000 piezas y 7.000 libros del autor, aunque mantiene la esperanza de que "algún día nos encontraremos con algo nuevo".