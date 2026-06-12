72 personas detenidas por apoyar a Palestine Action en una protesta en tribunal de Londres

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) indicó, a primera hora de la tarde, que se habían efectuado 72 detenciones durante la manifestación convocada hoy en el exterior del Tribunal de la Corona de Woolwich, al sureste de la capital británica, por "apoyar a Palestine Action" durante el acto.

Todos los arrestados se encuentran, por el momento, bajo custodia policial, indicaron las autoridades.

Unos 500 manifestantes se congregaron desde por la mañana frente al tribunal londinense, donde este viernes acaba el juicio contra cuatro integrantes de Palestine Action por llevar a cabo una acción de protesta en la sede de la compañía de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra) en agosto de 2024.

Los activistas, identificados como Fatema Rajwani, de 21 años, Samuel Corner, de 23; y Charlotte Head y Leona Kamio, ambas de 30, enfrentan una pena de cárcel por "daño criminal" tras entrar en el edificio, herir a guardias de seguridad y romper equipamiento tecnológico por un valor estimado de más de un millón de euros.

En la protesta de este viernes abundaron los gritos de "Palestina libre", las banderas palestinas o pancartas en las que podía leerse: "Salvar vidas no es terrorismo. Apoyo a Palestine Action", como la de un hombre de mediana edad que, según indican medios británicos, fue una de las primeras personas en ser detenida por los agentes de la Met y trasladado a un furgón policial.

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El Gobierno británico declaró ilegal a Palestine Action y la clasificó como organización terrorista en julio de 2025, convirtiendo en delito cualquier muestra pública de apoyo al grupo activista propalestino bajo la Ley de Terrorismo británica y provocando detenciones masivas en varias manifestaciones en el país.

El pasado mes de febrero, sin embargo, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que la prohibición impulsada por el Ejecutivo laborista de Keir Starmer era ilegal, dando provisionalmente la razón al grupo propalestino, a la espera de conocer la decisión de la Corte de Apelación.

En esta línea, la Policía londinense dijo que, hasta que no haya una decisión legal final, seguirá considerando como delito y haciendo cumplir la ley ante cualquier tipo de respaldo a la organización.