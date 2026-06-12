Araqchí asegura que un memorando de entendimiento con EEUU "nunca ha estado tan cerca"

"El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno", dijo Araqchí en un mensaje en X.

A pesar de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes diferían del contenido del mismo.

Este viernes, el medio oficial IRNA afirmó que lo acordado con EE.UU. es solo "un memorando de entendimiento" que estaba "casi finalizado", tras lo que seguirían negociando el "acuerdo final" y enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según IRNA, lo acordado ahora por ambas partes no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra. IRNA, además, insiste en que Irán llega con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

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Ante estas informaciones, Trump aseguró hoy que "los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito", acusando a la parte iraní de ser "muy deshonesta" y alegando que con ellos no se puede "negociar de buena fe".

"Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", escribió Trump en su red Truth Social.

Estos anuncios de posibles avances en el diálogo llegan después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.