Congreso unicameral peruano celebra última sesión plenaria tras tres décadas de funciones

"La última legislatura de la era unicameral entra en su etapa final", informó el actual Parlamento este jueves en su cuenta en la red social X, en la que se refirió al fin del sistema que comenzó tras las elecciones de 1995, dos años después de la promulgación de la Constitución peruana elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

El Congreso unicameral estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

En 2024, el actual parlamento realizó una reforma constitucional para establecer el retorno a la bicameralidad, a pesar de que en un referendo, realizado en 2018, el 90 % de los peruanos manifestaron su rechazo a esa propuesta.

Este jueves, durante la primera parte de su última sesión, el pleno del Congreso aprobó delegar la facultad de legislar a la Comisión Permanente como parte del cierre de la última legislatura de la era unicameral.

"Cabe destacar que el último día de la presente legislatura es el 15 de junio. A partir del día siguiente, la Comisión Permanente podrá ejercer la facultad de legislar hasta el 15 de julio de 2026", precisó el Legislativo.

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Posteriormente, tras aprobar una serie de proyectos, los parlamentarios acordaron que la última sesión plenaria continuará este viernes.

Ese día se votará un pedido del Ejecutivo para que se autorice al presidente José María Balcázar a viajar al Vaticano del 15 al 19 de junio, con el fin de hacer una invitación formal al papa León XIV para que visite Perú en noviembre próximo.

El actual Congreso culminará sus funciones antes del próximo 28 de julio, cuando jurarán los nuevos 130 miembros de la cámara de diputados y los 60 senadores que fueron electos en los comicios generales que también determinaron el paso a la segunda vuelta presidencial de la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Mientras aún se espera conocer los resultados de los comicios presidenciales, que se celebraron el pasado domingo y son disputados voto a voto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que es probable que durante la próxima semana proclame los resultados de las legislativas.

Sin embargo, a partir del porcentaje que obtuvo cada partido en las elecciones generales, ya se sabe que en el nuevo Parlamento estarán presentes los representantes de los partidos de Fujimori, Fuerza Popular, y de Sánchez, Juntos por el Perú.

Además, habrá legisladores del centrista Partido del Buen Gobierno, del ultraderechista Renovación Popular y de los izquierdistas Partido Cívico Obras y Ahora Nación.