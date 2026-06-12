De Chanel a Calvin Klein: Bruselas repasa la historia del minimalismo en la moda hasta hoy

La muestra hace un recorrido por la simplicidad en la moda desde el siglo XVIII hasta nuestros días a través del que su comisaria, Mathilde Semal, espera ayudar a la gente a reflexionar sobre cómo elige la ropa con la que se viste.

La exposición comienza en el siglo XVIII, una época en la que la moda se caracterizaba por vestidos con mucho volumen, y trajes coloridos llenos de estampados y brocados. Pero, en tiempos de la Ilustración, irrumpe con fuerza un nuevo estilo que aboga por la comodidad, la simplicidad y la vuelta a la naturaleza.

"Esa necesidad (ahora) de bajar el ritmo, de vivir de forma más tranquila y apartarse de las grandes ciudades, creo que fue exactamente el mismo fenómeno a finales del siglo XVIII, que también fue un periodo muy agitado políticamente", explicó Semal en declaraciones a EFE.

La moda de vestidos blancos de tejidos vaporosos, que puso de moda la reina Maria Antonieta, según la comisaria, sigue muy presente, pues redes sociales como el 'cottage core', que se hicieron virales a raíz de la pandemia, imitan este estilo.

Pero es a partir del siglo XX, cuando la moda femenina se va simplificando al "tomar prestados elementos de la ropa masculina que se convirtieron en una herramienta de emancipación", según explica la nota de prensa de la muestra.

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En la exposición se ve esta evolución de la moda femenina en los diseños de Coco Chanel de los años 20, que apostó por vestidos de corte recto abandonando la silueta encorsetada del siglo XIX, en los trajes de chaqueta y pantalón de André Courrèges de los años 60 y los vestidos fluidos de Diane Von Fustengerberg, populares en la década de 1970.

"Al mismo tiempo, el armario de los hombres se simplifica de forma drástica. Este fenómeno se conoce como 'la gran renuncia', marcada por el abandono de la decoración ostentosa y en favor de ropa sencilla y funcional", explica la muestra.

Según Semal, esta restricción en la moda masculina ha provocado que los hombres también busquen "apropiarse de ciertos códigos femeninos", como el uso de colores, la extravagancia y el volumen.

Aunque la exposición empieza en el siglo XVIII, varios de los diseñadores de la muestra se inspiran en la vestimenta de la Grecia antigua.

"Lo que fascina de la antigüedad, es la forma en que se confecciona la prenda que se drapea, se plisa, se ensambla con técnicas de anudado y con broches, lo cual permite crear una prenda mucho más libre", aseguró la comisaria.

La influencia de este vestido de los años 20 se puede ver en la actualidad en las prendas del diseñador japonés Issey Miyake, que también ha convertido el plisado en su seña de identidad.

La exposición finaliza su recorrido con prendas desde los 90, donde diseñadores como el estadounidense Calvin Klein, el austriaco Helmut Lang o la belga Ann Demeulemeester abandonan las estridencias de los años 80 y apuestan por "colores neutros, formas limpias y tejidos simples".

En la actualidad, el minimalismo está presente en estilos como el lujo silencioso, caracterizado por prendas atemporales de colores neutros.

"Creo que en estas estéticas también hay algo de control y de pensar realmente en cada detalle para que todo quede perfecto", reconoció la experta.