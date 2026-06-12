El brent cae un 2 % y cotiza en los 88 dólares el barril, su nivel más bajo desde marzo

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este viernes, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,07 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 88,51 dólares el barril, para profundizar así en el descenso de casi el 3 % de la víspera.

Ese descenso tuvo lugar después de qué el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que cancelaba los ataques previstos para la noche del jueves contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Añadió que "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

No obstante, las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes.